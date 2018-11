Doorzoekingen op meerdere locaties in Limburg

Er zijn op dit moment 1.600 hennepplanten, 1.900 hennepstekken en rond de € 25.000 euro aan contant geld aangetroffen. Daarnaast werden er 14 auto’s en motoren met een waarde van € 165.000 meegenomen door de gezamenlijke diensten. Ook zijn de nodige goederen met materialen die gebruikt worden voor de inrichting en opbouw van de hennepteelt aangetroffen en in beslag genomen.

De gezamenlijke actiedag is op dit moment nog gaande. Er is in de afgelopen maanden achter de schermen onderzoek verricht en voorbereidingen getroffen voor deze actie.

Hennepteelt

Het onderzoek richt zich op de grootschalige handel in benodigdheden voor de hennepteelt waaronder hennepstekken. Het zwaartepunt van de actie richtte zich op de Westelijke Mijnstreek, daarnaast zijn er op andere plaatsen in Limburg. In het Brabantse Kerkdriel werd bij een doorzoeking de bewoner aangehouden net als in Velddriel in Gelderland. Ook over de grens in België is een doorzoeking geweest.