Zeven aanhoudingen in onderzoek naar handel in hennep en XTC

De politie heeft dinsdag in een onderzoek naar handel in hennep en XTC zeven aanhoudingen verricht. Ook werden acht woningen, één bedrijfspand en een caravan doorzocht. Daarbij werd beslag gelegd op een vuurwapen, contant geld, administratie, computerapparatuur en diverse soorten drugs. Meer aanhoudingen in dit onderzoek worden niet uitgesloten.

Anonieme tips

Bij de politie kwamen anonieme tips binnen dat in en rondom Harlingen een aantal mensen actief zou zijn in de teelt en handel van hennep. Dankzij eigen onderzoek was dit zelfde beeld ook ontstaan. Het hennepteam van de politie Noord-Nederland deed vervolgens nader onderzoek. Nadat voldoende bewijs was verzameld werd besloten, na toestemming van het Openbaar Ministerie, om tot aanhouding over te gaan.

Invallen

Dinsdagochtend vroeg werden invallen gedaan in negen woningen in Harlingen (4x), Oosterbierum (1x), IJlst (1x), Munein (1x), Arum (1x) en West-Terschelling (1x). Daarnaast werd een inval gedaan in een bedrijfsloods in Harlingen en een camping in Paasloo. Na de invallen werden alle panden doorzocht. Daarbij werd beslag gelegd op120 hennepstekjes, tientallen henneptoppen en flesjes met hennepolie. Daarnaast vonden agenten diverse soorten harddrugs, allemaal gebruikershoeveelheden, en honderden XTC-pillen. Ook werd een vuurwapen, administratie, contant geld en computerapparatuur in beslag genomen. Op twee locaties werden ook hennepkwekerijen ontdekt, die reeds geoogst waren.

Aanhoudingen

Na de invallen werden in totaal zeven verdachten aangehouden. Het gaat om drie mannen van 32, 45 en 47 jaar uit Harlingen. Een 37-jarige vrouw uit de gemeente Súdwest-Fryslân, een 47-jarige vrouw uit Harlingen, een 47-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel en een 54-jarige inwoner van de gemeente De Waadhoeke. Alle verdachten werden overgebracht naar het politiebureau. Vijf van hen werden voor nader onderzoek ingesloten. Twee andere mochten na verhoor het bureau weer verlaten.