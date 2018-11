OM dagvaart 5 personen voor verdacht pakket Provinciehuis Lelystad

EOD

Die maandagochtend werd na de vondst van het pakket het gebied rond het Provinciehuis afgezet en korte tijd werd het openbaar vervoer stilgelegd. Het verkeer in en rond Lelystad raakte hierdoor ontregeld en reizigers ondervonden overlast. Na onderzoek door de EOD bleek er niets gevaarlijks in het pakket te zitten.

Aangehouden

In het onderzoek door de politie kwamen de vijf personen in beeld. Het gaat om drie vrouwen in de leeftijd van 41, 55 en 67 jaar uit Emmeloord, Schagen en Amsterdam en twee mannen van 30 en 34 jaar oud uit Lelystad. Begin deze week is het vijftal aangehouden en verhoord door de politie. De officier van justitie heeft besloten de verdachten te dagvaarden voor een zitting van de Meervoudige Kamer in Lelystad op vrijdag 4 januari 2019.

Oostvaardersplassen

Hen wordt ten laste gelegd het opzettelijk en wederrechtelijk onbruikbaar maken van een gebouw (art. 352 SR) en door geweld of dreiging met geweld iemand dwingen iets te doen of te dulden (art. 284 SR). In hoeverre er een verband is tussen het neerleggen van het pakket en de opgehangen spandoeken met teksten over de Oostvaardersplassen, zal mogelijk aan de orde komen. De behandeling van de zaken begint om 9.00 uur; de zitting is openbaar.