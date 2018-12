Politie achtervolgt dronken automobilist

Agenten zagen zondagmorgenrond 5.00 uur dat een bestuurder door het rode verkeerslicht reed op de kruising van de Koudekerkseweg met de Badhuisstraat in Vlissingen. De agenten gaven hem een stopteken, waaraan hij niet voldeed. Hierdoor ontstond een achtervolging, waarbij de politieauto het zwaailicht en de sirene gebruikten. Andere politie-eenheden snelden te hulp. Tijdens de achtervolging werden binnen de bebouwde kom snelheden gehaald van honderd kilometer per uur. Op de Nieuwe Vlissingseweg reed de man 140 kilometer per uur, waar 70 de maximum snelheid is.