Meisje (17) overleden na ongeluk met doorrijder

Het 17-jarige meisje uit Rosmalen, dat zondagochtend zwaargewond raakte bij een verkeersongeluk op De Harendonkweg in Den Bosch, is maandagochtend aan haar verwondingen overleden.

Het onderzoek naar de toedracht is intussen in volle gang.

Het meisje stak rond 3.45 uur De Harendonkweg over toen ze werd geschept door een donkere Volkswagen Golf. Terwijl getuigen zich over het zwaargewonde meisje ontfermden, ging de bestuurder van de auto er met hoge snelheid vandoor in de richting van de Sint Teunislaan. Een zijspiegel van de auto bleef achter. Het slachtoffer was buiten kennis en werd in zeer zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis, waar ze in de loop van maandagochtend overleed.

Aanhouding

Zondagochtend rond 11.00 uur werd een 37-jairge Bosschenaar aangehouden. Agenten zagen hem rijden op de Slagendreef in een donkere Volkswagen met een beschadigde zijspiegel en hielden hem aan. Tijdens zijn aanhouding was de man onder invloed van alcohol. In zijn auto werd een kleine hoeveelheid hennep gevonden. Of de man tijdens het ongeluk ook had gedronken moet blijken uit verder onderzoek. Er wordt onder meer bloedonderzoek verricht om daarover duidelijkheid te krijgen. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Verder onderzoek

Verkeersspecialisten onderzoeken daarnaast de precieze toedracht van het ongeluk. Daarvoor is zondagochtend al uitgebreid sporenonderzoek verricht op De Harendonkweg. Ook is de auto van de verdachte voor verder onderzoek in beslaggenomen, worden camerabeelden uit de omgeving bekeken en wordt met getuigen gesproken. De verdachte zit nog altijd vast.