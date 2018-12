Broer (41) verdachte Syriër ook aangehouden in onderzoek naar terrorisme

Maandag heeft de politie in het Brabantse Bergeijk een 41-jarige Syriër aangehouden vanwege betrokkenheid bij terrorisme. 'De man is een broer van een eerder aangehouden verdachte, die vorig jaar in het debatcentrum De Balie werd herkend als ISIS-strijder', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) maandagmiddag weten.

Info AIVD

Het strafrechtelijk onderzoek was begonnen met informatie van de AIVD. Tijdens het onderzoek rezen ook verdenkingen tegen de broer van de man die De Balie had bezocht. Beiden zouden betrokken geweest bij de gewapende strijd in Syrië. Zij zouden lid zijn geweest van Jabat al-Nusra.

Witwassen

De vandaag aangehouden man wordt bovendien verdacht van witwassen met behulp van ondergronds bankieren. Bij de doorzoeking van de woning van de man en zijn bedrijf in Eindhoven is beslag gelegd op gegevensdragers, laptops, mobiele telefoons en administratie. Daarnaast zijn twee woningen in Eersel en Bergeijk en nog twee bedrijfspanden in Eindhoven doorzocht.

Voorgeleiding

De man wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zijn broer zit sinds zijn aanhouding op 30 oktober in voorlopige hechtenis in afwachting van de eerste terechtzitting in de zaak bij de rechtbank Rotterdam.