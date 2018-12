Politie houdt man aan na explosie in Rotterdam

Maandagavond is een 36-jarige Rotterdammer aangehouden als verdachte van het plaatsen van een explosief in het Alberto Monarviahof. Het explosief miste haar doel niet, verschillende auto’s raakten beschadigd.

De politie kreeg zondagmiddag, om ongeveer 13.15 uur een melding dat er een bom was ontploft op een parkeerterrein in het Alberto Moraviahof. Het explosief zou door een man geplaatst zijn, die daarna was weggereden. Er raakten verschillende auto’s beschadigd, maar gelukkig raakte niemand gewond. Nadat er met verschillende getuigen was gesproken, ontstond het vermoeden al vrij snel dat het een gerichte actie was en dat de reden daarvoor in de relationele sfeer lag.

De politie stelde een uitgebreid onderzoek in en maandagavond kon als gevolg daarvan een 36-jarige Rotterdammer door een arrestatie team worden aangehouden. In de woning van de verdachte is een onderzoek ingesteld en dat zal vandaag worden vervolgd. Daarbij zullen ook explosieven- experts van het Team Explosieven Verkenning worden ingezet.