Dode bij ongeval A2

Een persoon is dinsdagochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de autosnelweg A2 bij Kelpen-Oler. De politie is bezig met een onderzoek naar de precieze toedracht van de aanrijding.

Rond 09.50 uur kregen de hulpdiensten melding van een aanrijding op de autosnelweg net voor de afrit Kelpen-Oler. Het slachtoffer stopte met zijn auto op de vluchtstrook in verband met een mogelijk pechgeval. Toen hij uit zijn auto stapte is het slachtoffer aangereden door passerende vrachtauto.

Onderzoek

De politie is een (technisch) onderzoek gestart naar de toedracht en hiervoor is de autosnelweg voorlopig nog afgesloten. Het doorgaande verkeer vanuit Maastricht naar Eindhoven krijgt het advies om de omleiding te volgen van knooppunt het Vonderen via A73 / A67.