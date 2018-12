Slachtoffer schietpartij Heerlen ook aangehouden

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daar ontving hij de benodigde medische zorg. Inmiddels verkeert hij buiten levensgevaar.



Zondag zijn zowel forensisch onderzoek als buurtonderzoek opgestart. Daarnaast zijn er getuigen gehoord. Het onderzoek over wat zich die middag heeft afgespeeld is nog in volle gang. De eerste uitkomsten van het onderzoek gaven aanleiding om zowel slachtoffer als verdachte aan te houden. Beide mannen zitten in beperking.