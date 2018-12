Echtpaar opent deur en wordt het ziekenhuis in geslagen

Bij de woning, waar een gezin woonachtig is, werd rond 20.15 uur aangebeld. Bij het openen van de deur kreeg een van de bewoners direct een vuistslag in het gezicht. Ook de andere bewoner moest het ontgelden en werd geschopt en geslagen. Het echtpaar was na de mishandeling aanspreekbaar, maar moest vanwege hun verwondingen naar het ziekenhuis. De aanwezige kinderen raakten niet gewond en zijn door naasten opgevangen.

Twee daders

De mishandeling zou zijn gepleegd door twee mannen. Beiden waren ongeveer 40 jaar oud en droegen een spijkerbroek. Een van hen droeg een grijze jas en een donkere muts, de ander een zwarte leren jas. De daders vluchtten uiteindelijk weg in de richting van de Groen van Prinstererlaan.

Onderzoek

De politie onderzoekt met welke reden de daders naar de woning kwamen. Uit de eerste bevindingen lijkt het erop dat de daders niets buit wilden maken. Ondanks er met meerdere getuigen is gesproken, is de politie alsnog op zoek naar mensen die meer over dit incident weten. Vandaag zullen meerdere agenten een buurtonderzoek in de nabije omgeving houden.