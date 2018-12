Gezin met drie kinderen loopt CO-vergiftiging op in Maastricht

In een woning in Maastricht heeft een gezin met drie kinderen maandagavond een CO-vergiftiging opgelopen. 'De vader, moeder en drie kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht', zo laat de brandweer maandagavond weten.

Buurman

Een buurman vertrouwde het niet toen hij aanbelde bij de woning aan de Eyckeroed en er niet werd opengedaan. Hij schakelde daarom de hulpdiensten in. De brandweer heeft de woning inmiddels geventileerd zodat het politieonderzoek naar de oorzaak van de CO-vergiftiging kan worden opgestart. 'Het gezin is nog in het ziekenhuis maar hun toestand is stabiel', aldus de brandweer.