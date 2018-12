Politie zoekt getuigen van ongeval op A73

Het onderzoek naar de oorzaak en omstandigheden van het ongeval op de A73 is nog in volle gang. De politie komt graag in contact met automobilisten die rond het tijdstip van het ongeval, 00.30 uur, in noordelijke richting over de A73 reden.

Rond 00.30 uur, in de nacht van woensdag op donderdag, kwam een melding binnen bij de politie. Al snel werd duidelijk dat op de A73 het lichaam van een overleden man lag. In een nabijgelegen maisveld trof de politie een auto aan met daarin een zwaargewonde vrouw. De vrouw is opgenomen in het ziekenhuis en is buiten levensgevaar.

Roemenen

Aan de hand van persoonlijke documenten die in de auto zijn aangetroffen gaat de politie ervan uit dat beide betrokkenen uit Roemenië komen. De familie van de slachtoffers is op dit moment nog niet geïnformeerd. De politie onderzoekt de oorzaak.

Automobilisten gezocht

Op dit moment is nog onduidelijk wat er aan het ongeval is voorafgegaan. De politie komt om die reden graag in contact met automobilisten die iets hebben gezien rond het tijdstip van het ongeval. Reed u in de nacht van woensdag op donderdag over de A73 en heeft u in de buurt van de Roertunnel, ter hoogte van Sint Odiliënberg iets gezien? De politie komt graag met u in contact. De politie is bereikbaar via 0900-8844.