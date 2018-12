Dode vrouw in Haarlemse woning onder 'verdachte' omstandigheden

Aan de Van Deventerstraat in Haarlem is zondagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden in een woning. Tegenover NH Nieuws zegt de politie dat de dood van de vrouw onder verdachte omstandigheden is.

Een team van forensische opsporing is een onderzoek begonnen in de woning. Over de identiteit van de vrouw en hoe zij om het leven is gekomen wil de politie niets zeggen. Het is niet bekend of er al een verdachte in beeld is.