Twee mannen gewond na steekpartij Oss

De twee mannen zouden op de Molenstraat in Oss zondagochtend tussen 5.00 en 5.30 uur ruzie hebben gekregen met een aantal andere personen. Hierbij liepen beiden steekverwondingen op. De daders vluchtten en de slachtoffers zijn uiteindelijk ieder een andere richting op gelopen. Het 23-jarige slachtoffer werd uiteindelijk op de Heuvel in Oss op de grond gevonden. De tweede 19-jarige gewonde man lag op de Berghemseweg. Beide mannen zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling aan de opgelopen verwondingen.



Buurtonderzoek

Het onderzoek is in volle gang. De recherche deed afgelopen nacht uitvoerig onderzoek op onder meer de Berghemseweg, de Heuvel, de Oostwal en de Molenstraat. Ook is de recherche bezig met een onderzoek in de buurt om te kijken of er mensen zijn die iets gezien of gehoord hebben of dat er mensen zijn die camerabeelden hebben waar mogelijk iets interessants op staat. Woon je in deze buurt en heb je bewakingscamera’s? Laat het de politie weten en deel de beelden met hen. De praktijk wijst met regelmaat uit dat de combinatie van beelden en andere informatie van getuigen helpt om daders op te sporen en zaken op te lossen.



Informatie delen

Informatie delen kan door te bellen naar 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800-7000.