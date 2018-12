Gaslek in oliebollenkraam

Hulpdiensten in Boxtel moesten tweede kerstdag omstreeks 11.00 uur uitrukken voor een gaslucht aan de Prins Hendrikstraat.

Ter plaatse bleek er een gaslek te zijn in de installatie van een oliebollenraam. De gasflessen stonden in een bak naast de kraam. Het slot hiervan werd opgeknipt en konden de afsluiters van de gasflessen worden afgesloten en was het gevaar geweken.