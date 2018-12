Politie beëindigd snelwegblokkade gele hesjes bij Maastricht

Enkele tientallen Gel Hesjes-demonstranten hadden woensdagavond rond 21.45 uur een deel van de A2 net over de grens bij Maastricht in België bij Eijsden geblokkeerd. Zowel de Belgische als de Nederlandse politie kwamen ter plaatse, maar omdat de blokkade op Belgisch grondgebied plaatsvond hadden de Belgen de leiding.

De burgemeester van Luik is in gesprek gegaan met de demonstranten maar die wilden niet wijken. Uiteindelijk greep de Belgische politie samen met de Mobiele Eenheid (ME) van de Nederlandse politie in en werden de demonstranten verwijderd. Hierbij zijn drie personen aangehouden.