Recordcijfers op Nederlandse luchthavens

In het derde kwartaal van 2018 vlogen bijna 22,8 miljoen passagiers van en naar Nederland, 2,6 procent meer dan in hetzelfde kwartaal in 2017. Net zoals vorig kwartaal kregen de luchthavens van Amsterdam, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Groningen meer passagiers te verwerken. De drie grootste luchthavens beleefden dit jaar tevens hun drukste zomer. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor luchtvaart.

Amsterdam Schiphol zag in het derde kwartaal van 2018 bijna 20 miljoen passagiers aankomen en vertrekken, 1,1 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In augustus 2018 vlogen voor het eerst meer dan 6,8 miljoen passagiers via deze luchthaven. De drukste dag was 10 augustus. Op deze vrijdag deden in totaal 269 duizend vliegtuigpassagiers Schiphol aan.

Zomer nog nooit zo druk voor Eindhoven en Rotterdam

Ook Eindhoven en Rotterdam The Hague Airport beleefden dit jaar hun drukste juli, augustus en september. Eindhoven verwerkte bijna 1,9 miljoen passagiers, 10,4 procent meer dan in het derde kwartaal van 2017. Via Rotterdam The Hague vlogen 686 duizend passagiers, 18,9 procent meer dan een jaar eerder. Op beide luchthavens stonden Malaga en Alicante in de top 3 van populairste bestemmingen. Vanaf Eindhoven vlogen daarnaast veel reizigers naar Budapest. Vanaf Rotterdam was Faro de populairste bestemming.

Relatief de grootste passagiersgroei voor luchthaven Maastricht

Het aantal passagiers dat vloog via Maastricht Aachen Airport nam naar verhouding het meest toe van alle Nederlandse luchthavens. Sinds mei van dit jaar is het aantal vliegbestemmingen op Maastricht flink uitgebreid. Het aantal passagiers verdubbelde van 67 duizend in het derde kwartaal van 2017 naar 135 duizend in het derde kwartaal in 2018. Dat zijn er nog steeds minder dan Schiphol op een drukke dag verwerkt.

Maastricht is een betrekkelijk kleine luchthaven. Het aandeel passagiers dat via deze luchthaven vloog, was slechts 0,6 procent van het totaal aantal reizigers op Nederlandse luchthavens. Groningen Eelde kreeg 16,8 procent meer reizigers in het derde kwartaal van 2018.