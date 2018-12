Celstraf voor ramkraak op kledingwinkel in Woerden

De rechtbank Midden-Nederland heeft vrijdag een 22-jarige man uit Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden nadat hij, samen met een medeverdachte, in 2016 een ramkraak had gepleegd in Woerden met een auto waarvan hij wist dat die gestolen was. Dit meldt de rechtbank Midden-Nederland vrijdag.

Enorme schade

De twee mannen zijn met een Jaguar meerdere keren tegen de pui van een kledingwinkel in de Woerdense Voorstraat aangereden. Ze namen een aantal jassen mee en reden weg. Kort daarna, in de buurt van het station, kwamen ze in botsing met de politie. Beide mannen sloegen op de vlucht. De 22-jarige man uit Amsterdam wist in het zicht van de politie te ontsnappen. De 21-jarige medeverdachte uit Amsterdam werd aangehouden toen hij in de buurt over het spoor liep.

Aanhouding

Diezelfde nacht vond er een insluiping plaats in een woning aan de Singel in Woerden. Deze woning ligt op korte afstand van de plek waar de politie de ene dader uit het oog verloor. In de woning zijn sportschoenen weggenomen en in de brandgang achter die woning zijn schoenen een petje en handschoenen achtergelaten. Op het petje is het DNA-spoor van de 22-jarige man aangetroffen. Verder blijkt uit het onderzoek dat de 22-jarige man voorafgaand aan de ramkraak veelvuldig telefonisch contact heeft gehad met de medeverdachte.

Strafmaat

De twee mannen hebben een enorme schade aan het pand en de inboedel aangericht. Ook de door hen gebruikte auto is total loss. Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met het feit dat de 22-jarige man op geen enkel moment verantwoordelijkheid voor zijn handelen heeft genomen. Uit zijn strafblad blijkt dat hij eerder is veroordeeld voor strafbare feiten, waaronder vermogensdelicten.

Proeftijd

Bovendien liep hij in zijn proeftijd en moet hij daarom nog een voorwaardelijke celstraf van 73 dagen uitzitten. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. De 21-jarige medeverdachte uit Amsterdam is in augustus van dit jaar veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 9 maanden en een taakstraf van 240 uur voor zijn rol bij de ramkraak.