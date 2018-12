Robert Huter (72) uit Haren vermist

De politie eenheid Noord-Nederland is opzoek naar de 72-jarige Robert Huter uit Haren. Deze wordt sinds 29 december vermist.

Dhr. Huter vertrok rond 09.45 uur vanaf huis op een damesfiets van het merk Batavus. Deze was voorzien van zwart grijze fietstassen. Tegen zijn vrouw had dhr. Huter gezegd naar de fietsenmaker te gaan kijken voor een nieuwe fiets. Dit omdat er recent één gestolen was.

De laatste keer dat dhr. Huter werd gezien was die 29 december rond 10.00 bij de Albert Heijn aan de Kerkstraat in Haren. Hierna is niets meer van hem vernomen.]

Heeft u Robert Hunter na 29 december 10.00 uur nog gezien, of weet u zijn huidige verblijfplaats. Neem dan contact op met de politie op 0900-8844.

Signalement

blank

175 cm

normaal postuur

grijs kort geknipt haar

mogelijk brildragend

stevige neus

blauwe ogen

Kleding