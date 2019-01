Politie vindt wapens en lachgaspatronen in auto

Tijdens hun surveillance zagen agenten rond 01.00 uur een auto half in de berm geparkeerd staan langs de Europalaan in Rijen. Zij controleerden de twee inzittenden en zagen dat er in de auto verschillende gaspatronen lagen, waarvan bekend is dat zij gebruikt worden voor het inhaleren van lachgas. Toen de agenten verder op onderzoek uit gingen troffen zij in een tas een pistool aan. Dit bleek bij nader onderzoek een zogenaamde Bibigun (nepvuurwapen) te zijn. Daarop werd een verdachte, een 24 jarige inwoner van Rotterdam, aangehouden. Bij zijn fouillering vonden de agenten nog een boksbeugel.