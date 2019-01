Auto raakt tewater bij Vierlingsbeek, vrouw komt om het leven

In Vielingsbeek is zondagavond een auto in de Maas terechtgekomen.

Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. Er zaten drie mensen in de auto. Een vader. moeder en een zoon. De vader en de zoon wisten op eigen kracht uit het water te komen. Het lichaam van de moeder is door duikers uit het water gehaald. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een gezin uit Vierlingsbeek, maar politie Limburg Noord kon dit nog niet bevestigen, zo meldt Omroep Brabant.

Het ongeval geberude zondagavond iets na half acht. Een pontschipper in Vierlingsbergen zag dat een auto aan de overkant bij Bergen van de veersteiger in het water was gegleden. Hij alarmeerde direct de hulpdiensten. In verband met de zoektocht en om de hulpverleners veilig te kunnen laten werken werd de scheepvaart op de Maas ter hoogte van Bergen stilggelegd. Duikers gingen het water in en zochten naarde auto en de vrouw. Rond negen uur werd het lichaam van de moeder gevonden en uit het water gehaald. Ook de auto is inmiddels uit het water getakeld. De vader en de zoon zijn met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis gebracht.