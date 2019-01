Eis van 4 jaar celstraf voor verwonden buurman met hooivork

Dinsdag is voor de rechtbank in Arnhem een celstraf van vier jaar geëist tegen een 51-jarige man die met een hooivork zijn buurman heeft verwond. Dit meldt het openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Langlopende ruzie

Een burenruzie ligt ten grondslag aan het incident in Wapenveld op 3 juli 2018. Het slachtoffer kwam verhaal halen bij de verdachte. In de buurt is al langer sprake van een conflict. Hij meldde zich met een knuppel in de hand bij de voordeur. De verdachte voelde zich naar eigen zeggen bedreigd en haalde daarop een hooivork uit de schuur voordat hij opendeed.

Gestoken op 12 plaatsen

Met de vork voor zich uit is hij naar buiten gelopen. De verdachte zelf stelt dat het slachtoffer in de hooivork is gevallen. Getuigen verklaarden dat de verdachte stak. Het slachtoffer is op twaalf plaatsen geraakt met de vork met twee tanden.

'Aanval'

De officier van justitie: 'Met zijn beslissing om de deur te openen koos de verdachte de aanval en daarmee voor een ontoelaatbare vorm van eigenrichting. Dat dit wellicht mede is ingegeven door een enigszins begrijpelijke opstapeling van frustratie en angst rechtvaardigt niet deze beslissing en dus is er sprake van een strafbaar feit en een strafbare dader.'

'Geen noodweer'

Volgens de officier is noodweer niet aan de orde; de verdachte zocht de confrontatie. De eis betreft een celstraf van vier jaar met aftrek van voorarrest. De verdachte zat 95 dagen in voorarrest.