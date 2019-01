RvS: Minister hoeft niet alsnog te beslissen over referendum intrekking referendumwet

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hoeft niet alsnog te besluiten of er een referendum kan worden gehouden over het intrekken van de referendumwet. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van woensdag in een zaak die Stichting Meer Democratie had aangespannen.