'Brandstichting om verzekeringsgeld kostte student (27) het leven'

Het leek een simpel klusje. Je laat je eigen appartement in een studentenflat in brand steken en strijkt geld van de verzekering op. Maar het pakte helemaal anders uit. De stevige rookontwikkeling die de brand veroorzaakte, kostte het leven van een 27-jarige filosofiestudent die ook in de studentenflat woonde. 'Zijn 23-jarige vriendin en een andere bewoonster van het zestien verdiepingen tellende flatgebouw raakten zwaar gewond', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

27-jarige student overleden

De fatale brand vond plaats in de nacht van 18 op 19 juli 2017 in een studentencomplex aan de Rode Kruislaan in Diemen. De brand werd gesticht in het appartement van een 24-jarige vrouw die op de begane grond woonde. Tijdens de brand ontstond er een enorme rookontwikkeling in de studentenflat waar zo’n 150 personen woonden. Politieagenten die het flatgebouw na de brand controleerden vonden op de twaalfde etage achter de deur van het centrale trappenhuis het stoffelijk overschot van de 27-jarige student.

Oplichting van verzekering

De woning van de 24-jarige vrouw is met opzet aangestoken om de verzekering op te lichten. Ze schakelde hiervoor haar 25-jarige broer in en een 27-jarige Amsterdammer. Beide personen werd een beloning in het vooruitzicht gesteld. “Het motief van de verdachten is even banaal als beschamend: geld”, zei de officier van justitie vandaag tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de twee mannen en de 24-jarige bewoonster.

75 duizend euro

Ze sloot ruim tien dagen voor de brand een inboedelverzekering af en verhoogde een dag later de dekkingsgraad van 35 naar 50 duizend euro. Daags na de brand deed ze aangifte van brandstichting bij de politie en enkele dagen later diende ze een claim in bij haar verzekering van bijna 75 duizend euro. Tegen haar heeft de officier van justitie 18 jaar gevangenisstraf geëist. Volgens de officier van justitie heeft de 24-jarige vrouw “op bedrieglijke wijze getracht geld los te krijgen van haar brandverzekeraar, terwijl ze die brandstichting zelf heeft uitgelokt”. Hij noemt haar gedrag ‘calculerend, om niet te zeggen koud en gewetenloos’.

Opsporing Verzocht

Haar broer van 25 jaar hoorde 16 jaar celstraf tegen zich eisen. Hij heeft toegegeven de brand te hebben aangestoken en heeft berouw getoond. Zijn medeverdachte van 27-jaar ontkent elke betrokkenheid bij de brand. Maar volgens de officier van justitie ligt er voldoende bewijs tegen hem. Zo is hij onder meer herkend op beelden die zijn getoond in het programma Opsporing Verzocht. Heeft hij recente brandwonden aan beide enkels en heeft een anonieme getuige bij de rechter-commissaris verklaard dat hij samen met de 25-jarige medeverdachte de brand heeft gesticht. De getuige noemt specifiek de namen van beide mannen.

Eis: 17 jaar

De 27-jarige Amsterdammer heeft op geen enkele wijze spijt, emotie en invoelingsvermogen getoond ten aanzien van het overlijden van de student en het letsel bij de overige slachtoffers. Dat rekent de officier van justitie hem zwaar aan. De officier van justitie heeft de rechtbank gevraagd de man tot een gevangenisstraf van 17 jaar te veroordelen.

Aangifte tegen brandweer

De nabestaanden van de 27-jarige filosofiestudent die om het leven kwam, hebben aangifte gedaan tegen de brandweer, omdat zij vinden dat ze steken hebben laten vallen bij het onderzoek. Deze aangifte is nog in behandeling bij de Functioneel Parket van het OM.