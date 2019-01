Politie onderzoekt steekincident Tilburg

Een 29-jarige Poolse man is afgelopen nacht met steekwonden opgenomen in een ziekenhuis in Tilburg

Hij zou rond 02.00 uur in de wijk Korvel met een mes gestoken zijn door een straatrover. De recherche stelt een nader onderzoek in naar het incident, ook naar de exacte locatie waar het gebeurd is.

Het slachtoffer vertelde in het ziekenhuis dat hij rond 02.00 uur door een straatrover is aangevallen met een mes. Hij had samen met zijn broer een kennis bezocht waarna op straat een onbekende getinte man met een capuchon over het hoofd, geld van hem eiste en hem meerdere keren stak met een mes. Hierna had zijn kennis hen naar het ziekenhuis gebracht. Het is vermoedelijk gebeurd in de omgeving van het Korvelplein / Godfried Schalckenstraat. De exacte locatie is nog niet duidelijk. Getuigen van het incident worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie via 0900-8844.