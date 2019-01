Dode na brand in stacaravan Meerlo

Bij een brand in een stacaravan op een Limburgse camping aan de Peschweg in Meerlo is vannacht een persoon omgekomen. Dit meldt de politie donderdag.

Melding uitslaande brand

De politie kreeg rond middernacht de melding van een uitslaande brand van een stacaravan in Meerlo vlakbij Arcen. 'Bij het blussen van de brand door de brandweer werd het dodelijk slachtoffer ontdekt', aldus de politie.

Identiteit

De politie kan op dit moment nog geen verdere informatie geven over de identiteit van het slachtoffer. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak en wat er precies is gebeurd. Voor haar onderzoek is de politie op zoek naar getuigen van het incident.