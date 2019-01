Man aangehouden op verdenking van internetoplichting

Politiemensen hebben donderdagochtend 24 januari 2019 in een politiebureau in Breda een 19-jarige man uit Made aangehouden op verdenking van internetoplichting. De man meldde zich op het bureau, nadat duidelijk was geworden dat de politie naar hem op zoek was. Hij wordt er van verdacht minstens 17 mensen te hebben opgelicht via een verkoopsite. Hij bood spullen te koop aan, maar leverde de spullen na betaling nooit aan de kopers.

De kopers komen uit het hele land. Zeventien mensen deden afzonderlijk aangifte. Na politieonderzoek bleek dat zij allemaal gedupeerd waren door dezelfde verdachte. Hij wist via zijn oplichtingspraktijken ruim 2000 euro buit te maken. Mogelijk heeft hij meer mensen gedupeerd en is het bedrag dat hij hiermee ‘verdiende’ hoger dan nu bij de politie bekend is.

De activiteiten van de man kwamen in beeld bij politiemensen van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) die contact opnamen met politiemensen van het politieteam Dongemond. Nadat agenten van dit team de verdachte vervolgens probeerden aan te houden, maar hem toen niet aantroffen, heeft de man zich donderdagochtend alsnog zelf bij de politie gemeld. Hij is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.