Vrouw (64) dood op straat in Kaatsheuvel, man gearresteerd

De 64-jarige vrouw lag voor een woning in de Jan de Rooijstraat. De melding kwam woensdagochtend rond 04.00 uur bij de politie binnen. Volgens de melder was er een verdachte situatie in een woning aan de Jan de Rooijstraat. Bij het huis aangekomen vonden de agenten de gewonde vrouw. Ze overleed ter plekke.

Volgens de politie lijkt het te gaan om een misdaad in de relationele sfeer. Zo'n drie kwartier later werd in de Jan van der Heijdenstraat een man aangehouden. Het zou gaan om de 28-jarige zoon van de vrouw. Zijn rol wordt nog onderzocht. De vrouw is waarschijnlijk de bewoonster van het pand. Dit meldt Omroep Brabant woensdag.

De politie is een onderzoek gestart. Technische en Forensische Technisch Onderzoek zijn druk bezig, aldus de politie.