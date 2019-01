RWS: 'blijf rekening houden met winterse omstandigheden'

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om woensdag tijdens de avondspits met name in het midden en zuiden van het land rekening te houden met winterse omstandigheden. 'Het front met winterse neerslag trekt langzamer dan verwacht over ons land', zo laat Rijkswaterstaat woensdag weten.

Opvriezing natte weggedeelten

In het midden en zuiden van het land kan het tot in de avondspits sneeuwen. Na de avondspits trekt het front naar het oosten en noordoosten van het land. Hier kan het verkeer tot in de ochtendspits nog hinder van ondervinden. Voor later op de avond en in de nacht is er in het hele land grote kans op opvriezing van natte weggedeelten en kan hier en daar nog een winterse bui vallen. Het verkeer moet hierop alert zijn.

Gladheidbestrijding

In een groot deel van het land zijn de strooiwagens sinds de avond van 28 januari 2019 actief. In totaal is tot de middag van 29 januari 2019 ruim 1 miljoen kg zout gestrooid en de wagens hebben 20.000 km afgelegd. Rijkswaterstaat blijft tijdens sneeuwbuien strooien tot de wegen zwart zijn.

Advies voor de weggebruiker

Naast het aanpassen van de rijstijl door de snelheid te matigen en voldoende afstand te houden, raadt Rijkswaterstaat automobilisten aan de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden, rekening te houden met een langere reistijd en de strooiwagens de ruimte te geven.