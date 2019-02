Geen wapenstok of pepperspray voor BOA's in Amsterdam

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in Amsterdam worden ook in de toekomst niet uitgerust met wapenstok en pepperspray. Dit zegt burgemeester Halsema van Amsterdam tegenover AT5.

Volgens Halseme heeft alleen de politie het geweldsmonopolie en is het uitrusten van BOA’s met geweldsmiddelen een beslissing van de minister en niet die van de gemeente.

De BOA’s worden wel uitgerust met bodycams en komen er meer agenten in het centrum. 'Ook bijvoorbeeld politie te paard en motoren. Dat doen we overigens zonder agenten weg te halen uit de kwetsbaarste delen van de stad. Dus we proberen ze tegemoet te komen. En we blijven in onderhandeling.'

Halsema: 'Maar je ziet dat de landelijke bonden echt bewapening als agendapunt hebben. 'Daarmee lijken ze ook de richting uit te willen gaan van nieuwe gemeentepolitie, naast de bestaande politie. En eigenlijk het creëren van een geweldsspiraal. Dat vinden we echt geen goed idee.'