Brommer gevonden mogelijk gebruikt bij schietincident IJburg

De politie heeft op donderdag 7 februari een zwarte brommer aangetroffen op de Liergouw in Amsterdam Noord. Deze brommer heeft mogelijk een rol gespeeld bij het schietincident van afgelopen woensdag op IJburg waarbij oud prof-voetballer Yassine Abdellaoui (43) gewond is geraakt. 'We zoeken getuigen die meer kunnen vertellen over deze brommer', zo meldt de politie vrijdagmiddag.

Liergouw Amsterdam-Noord

Politieagenten troffen op donderdag 7 februari om 06.00 uur een zwarte brommer van het merk Gilera, type Runner aan op de Liergouw. De brommer heeft geen kentekenplaat en voldoet aan dezelfde omschrijving als de brommer waarop de avond ervoor de twee mogelijke verdachten van het schietincident zijn weggereden.

Recherche

De recherche onderzoekt of deze brommer betrokken is geweest bij het schietincident. Heeft u deze brommer zien rijden of neergezet zien worden, of heeft u meer informatie over dit schietincident neem dan contact op met 0900-8844.