Politie lost waarschuwingsschot bij massale vechtpartij

Rond 22.20 kwam er een melding binnen dat er een grote vechtpartij plaatsvond in een cafe. Terwijl agenten onderweg waren, verplaatste de vechtpartij zich naar buiten, naar de Limbrichterweg. Tientallen mensen, vermoedelijk leden van diverse voetbalsupportersgroepen, gingen met elkaar op de vuist. Toen politie in grote getale arriveerde, vluchtten een aantal mensen in auto’s en wilden wegrijden. Agenten gingen er achter aan waarop een auto stopte. Terwijl een agent de inzittenden wilde controleren, gaf de bestuurder gas en wilde inrijden op de agent. Deze zag zich genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen. De bestuurder en inzittenden werden daarop aangehouden. Tijdens de vechtpartij werden diverse auto’s en straatmeubilair vernield. In totaal werden er vijf personen aangehouden, mannen in de leeftijd van 17 tot 29 jaar uit Belgie en Eindhoven.