Verdachte van steekpartij in Venhuizen aangehouden

In een woning aan de Merel in Venhuizen heeft vrijdagavond een steekpartij plaatsgevonden. De politie heeft een 23-jarige man uit Venhuizen aangehouden.

Rond 20.50 uur kreeg de politie een melding dat er iemand was gestoken met een mes in een woning aan de Merel. Eenmaal ter plaatse bleek dat de 55-jarige bewoner was gestoken door een 23-jarige man. Er volgde een gevecht waarbij beide mannen gewond raakte. Beide mannen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de 23-jarige man uit Venhuizen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht van de steekpartij.