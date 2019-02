Opnieuw aanhoudingen in Limburgse afpersingszaak

De politie heeft in het onderzoek naar afpersing van een 48-jarige man in Limburg opnieuw vier mannen aangehouden. 'Dat maakt dat er nu zeven verdachten vastzitten voor de afpersing, waarover vorige week voor het eerst door de politie werd bericht', zo meldt de politie dinsdagmiddag.

Langlopend onderzoek

'De nieuwe aanhoudingen zijn ook weer het resultaat van een langlopend onderzoek van politie en justitie naar het afpersen van de 48-jarige man. Maandag 11 februari zijn drie mannen van 46, 43 en 41 gearresteerd en vorige week een man van 36. Ze zijn allen woonachtig in Limburg', aldus de politie.

Beperkingen

De verdachten zitten in beperkingen, vandaar dat er geen inhoudelijke informatie over de zaak wordt gegeven. Dit zou het lopende onderzoek kunnen schaden. De beperkingen betekenen voor de verdachten dat zij enkel contact mogen hebben met hun advocaat. Op maandag 4 februari werden al drie mannen van 38, 40, en 58 jaar uit Limburg aangehouden in deze zaak. Dat brengt het totaal aantal verdachten op zeven.