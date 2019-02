Automobiliste rijdt frontaal tegen boom

In Valthermond is donderdag een automobiliste vanmiddag frontaal tegen een boom aan gereden.

Dat gebeurde op de Kavelingen. De vrouw raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Brandweer Stadskanaal kwam naar het ongeval en stelde de auto veilig.

De auto is flink beschadigd en door een berger afgesleept. Het is niet bekend waar de bestuurster vandaan komt volgens de aanwezige politie is de vrouw onwel geworden. Het verkeer ondervond nagenoeg geen hinder van het ongeval.