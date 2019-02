Kantorenleegstand Amsterdam meer dan gehalveerd in vier jaar

In de afgelopen vier jaar is de kantorenleegstand in Amsterdam meer dan gehalveerd. In de voormalige kantoren zijn 6.389 woningen gebouwd, maar bijvoorbeeld ook broedplaatsen, nieuwe kantoren, scholen en hotels.Amsterdam gebruikt sinds 15 jaar transformatie van leegstaande (kantoor)gebouwen om de stad te ontwikkelen. De financiële crisis zorgde voor een toename in leegstand, in 2015 was dat bijna 1,3 miljoen m². De aanpak van de leegstand heeft gezorgd voor een daling van 18 naar 8,8 procent van 2015 tot en met 2018. Het leegstaande oppervlak is daarmee gedaald van 1.300.000 m2 in 2015 naar 600.000 m2 eind 2018. Nu is door de transformatie het leegstandsprobleem nagenoeg opgelost en tot het juiste niveau gedaald voor een gezonde kantorenmarkt.

Wethouder Ivens (Bouwen en Wonen): “Het is fantastisch dat we 700.000 m2 ongebruikte ruimte in gebruik hebben genomen en daarin 6.389 woningen hebben gebouwd. In onze stad is er zo weinig vrije ruimte en het is echt een schande als gebouwen gewoon leeg staan. Vele Amsterdammers hebben zich gestoord aan de lege ongebruikte ruimte. Ik ben trots dat we vier jaar alles op alles hebben gezet om die leegstand terug te dringen.”

Programma Transformaties 2015-2018

Het programma Transformaties 2015-2018 moest jaarlijks 1.250 woningen opleveren en het aantal vierkante meters kantorenleegstand aanzienlijk verminderen. Die doelstellingen zijn gehaald. De komende jaren houdt de gemeente in de gaten of de leegstand niet weer oploopt.