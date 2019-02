Politie vindt lichaam in woning Eck en Wiel

In en woning aan de Kalverlandseweg in het Gelderse Eck en Wiel heeft de politie dinsdagavond een stoffelijk overschot gevonden.

Er is nog niets bekend over de doodsoorzaak. Dit meldt Omroep Gelderland. Het lichaam is overgebracht naar het team Forensische Opsporing in Elst.

Woensdag zal er meer bekend worden over de doodsoorzaak en identiteit van de overleden persoon.