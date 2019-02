Beroepsvisser betrapt met 667 kilo illegaal geraapte oesters

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op 13 februari 2019 in de Oosterschelde nabij St. Philipsland een beroepsvisser betrapt met 29 zakken met in totaal 667 kilo illegaal geraapte oesters.

De inspecteurs hebben proces-verbaal opgemaakt tegen de beroepsvisser. De oesters zijn weer teruggezet in de natuur.

De beroepsvisser had de oesters geraapt in een afgesloten gedeelte van het Natura 2000 gebied Nationaal Park de Oosterschelde. In de Oosterschelde zijn bepaalde gebieden afgesloten om de kwetsbare natuur te beschermen. Deze gebieden zijn afgesloten voor bezoekers en er mag in deze gebieden ook niet gevist worden.

Regels oesters rapen

Beroepsvissers mogen oesters rapen als zij een vergunning hebben om dit op een bepaalde locatie (een zogenoemd schelpdierperceel) te doen. De beroepsvisser uit Bruinisse had wel een vergunning om in een nabijgelegen perceel oesters te rapen, maar deze vergunning bleek bij nadere inspectie niet meer geldig te zijn. Voor particulieren is het toegestaan om in voor het publiek toegankelijke gebieden van de Oosterschelde voor eigen gebruik maximaal 10 kilo oesters per dag te rapen.