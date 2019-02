Gewonde bij steekpartij in Aalten

Op de Hogestraat in Aalten heeft donderdagmorgen een steekincident plaatsgevonden. De politie heeft een 23-jarige man uit Aalten aangehouden.

Het slachtoffer werd door een nog onbekende reden aangevallen door de man en hij wilde vechten. De verdachte had een steekvoorwerp bij zich en heeft het slachtoffer licht verwond. De politie kon de verdachte na een korte zoekactie in de buurt aanhouden. Het slachtoffer is ter plaatse door de ambulance onderzocht, en behandeld.