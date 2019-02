Dode man in Oss slachtoffer misdrijf

Familie bezocht de man omdat ze met hem geen contact kregen. Ze troffen hem in zijn woning aan en alarmeerden direct de hulpdiensten. Ambulancemedewerkers waren snel ter plaatse maar konden niets meer voor hem doen. Uit de aangetroffen situatie in de woning blijkt dat de man het slachtoffer werd van een misdrijf. Wat hem uiteindelijk het leven heeft gekost wordt onderzocht.

TGO

In de loop van de zaterdagavond kwam een Team Grootschalige Opsporing (TGO) bijeen die meteen zijn gestart met een rechercheonderzoek naar wat er in de woning gebeurd kan zijn. Forensisch rechercheurs zijn sinds ongeveer half tien bezig met minutieus sporenonderzoek in de woning en de omgeving daarvan. Naar het zich laat aanzien zal het forensisch onderzoek nog een groot deel van de nacht doorlopen. Uiteraard zullen we in het rechercheonderzoek in de flat op zoek gaan naar mogelijke getuigen. Maar ook zijn we op zoek naar eventueel beschikbare bewakingsbeelden in en in de buurt van de flat.