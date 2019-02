Celstraf voor diefstal 180 zonnepanelen in Emmeloord

Getuige

In de vroege ochtend van maandag 17 september merkte een getuige een bestelbus op. Hij werd wakker van zijn wekker en zag op dat moment de bestelbus van het terrein van het zonnepanelenpark wegrijden. Het viel hem op dat het hek van het terrein openstond, terwijl hij zeker wist dat de avond daarvoor het terrein nog afgesloten was.

Bestelbus gevolgd

Een uur later zag de getuige dezelfde bestelbus, met een Bulgaars kenteken, bij een tankstation langs de A6 staan. Hij zag dat er meerdere mannen rondom het voertuig stonden en besloot om de bestelbus te volgen. De gealarmeerde politie heeft het voertuig laten stoppen en vond in de laadruimte van de bestelbus 180 zonnepanelen.

Geen geloofwaardige verklaring

Er is aangifte gedaan van diefstal van 180 zonnepanelen van het zonnepark. Alleen het feit dat de bestuurder met 180 zonnepanelen staande is gehouden, is niet voldoende om hem te veroordelen voor de diefstal. De man heeft aan de andere kant geen geloofwaardige verklaring kunnen geven voor het bezit van dat aantal zonnepanelen.

Gestolen

In combinatie met het feit dat zijn bestelbus die nacht is gezien bij het zonnepanelenpark en het relatief geringe tijdsverloop tot zijn aanhouding, stelt de rechtbank vast dat de zonnepanelen in de bestelbus de gestolen panelen uit Emmeloord zijn en dat de bestuurder deze heeft weggenomen. Hoewel de man tijdens zijn aanhouding alleen in de bestelbus zat, stelt de rechtbank vast dat hij de diefstal in vereniging gepleegd heeft. De zonnepanelen zijn heel secuur gedemonteerd en zijn onbeschadigd gebleven. Dit kan in de korte tijd die men op het terrein was niet door één persoon gedaan zijn. Daarnaast heeft de getuige bij het tankstation meerdere personen rondom de bestelbus gezien.

Geen impulsieve actie

De verdachte, en zijn mededaders, zijn secuur en goed voorbereid te werk gegaan. De rechtbank gaat er vanuit dat de diefstal geen impulsieve actie was. Het gaat om een gerichte, goed voorbereide, actie. Door het plegen van dit feit heeft verdachte laten zien geen enkel respect te hebben voor de eigendommen van een ander. De rechtbank rekent dit de verdachte aan. De zonnepanelen waren onbeschadigd en zijn na de diefstal weer teruggeplaatst in het park.