Politie onderzoekt witwassen en illegale handel in medicijnen

De politie heeft in een onderzoek naar witwassen, oplichting en illegale handel in medicijnen die onder de Opiumwet vallen, dinsdag 11 december 2018 vier verdachten aangehouden. 'Een dag later, woensdag 12 december, werden nog eens drie verdachten aangehouden. Deze drie hebben gefungeerd als katvanger door hun bankrekening ter beschikking te stellen', zo heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Huiszoekingen

'Ook werden drie huizen, in Eelderwolde, Roden en Winschoten, en één bedrijfspand in Amsterdam doorzocht. Daarbij werd beslag gelegd op contant geld, administratie, computerapparatuur, auto’s, medicijnen en schilderijen. In de loop van het onderzoek werden ook meerdere afnemers van de medicijnen gehoord', aldus de politie.

Oplichting door valse facturen en webshop

Tijdens een ander onderzoek kregen wij informatie over witwassen wat een start betekende voor dit onderzoek. Gaandeweg dit onderzoek bleek daar de handel in medicijnen bij te komen. Tussen augustus 2016 en 11 december 2018 werd diverse keren aangifte gedaan van oplichting. Tijdens het onderzoek bleek dat ook in 2015 oplichtingen waren gepleegd. Diverse eigenaren van bedrijven over de hele wereld, waaronder in Dubai, een bedrijf in Noord-Nederland en in Noord-Holland werden benadeeld nadat ze valse facturen hadden betaald. Ook werden diverse bedrijven opgelicht via een webshop. Via deze webshop kwam men terecht bij valse sites van zogenaamde exportbedrijven. Daar werden grote partijen bulkgoederen als Heineken bier, melkpoeder en Red Bull aangeboden. De kopers maakten het bedrag over, maar de goederen werden vervolgens nooit geleverd.

Verdachten

De aangiften werden onderzocht en de recherche kreeg zicht op vier verdachten. Een 44-jarige man zonder vaste woon- en/of verblijfplaats, een 26-jarige vrouw uit Eelderwolde, een 38-jarige inwoner van Winschoten en een 61-jarige inwoner van Roden. De andere drie verdachten, een 36-jarige inwoner uit Niekerk, een 66-jarige Leekster en een 29-jarige man uit Witmarsum waren katvanger. Allen werden aangehouden. Op dit moment zitten de 44-jarige, de 26-jarige en de 38-jarige nog vast. De rest van de verdachten werd in de loop van de tijd in vrijheid gesteld.

Handel in medicijnen

Tijdens het vervolgonderzoek kwamen de rechercheurs er achter dat de verdachten zich ook bezighielden met de handel in medicijnen. Er werden valse recepten aangemaakt en besteld op naam van onder andere de 44-jarige verdachte, waarna de medicijnen werden verhandeld via het darkweb. Vervolgens werden bij verschillende apotheken door heel Nederland de recepten ingeleverd. Hij kreeg daarbij hulp van de andere verdachten. De kopers van de medicijnen moesten onder andere betalen met bitcoins.

Witwassen

Het geld dat de verdachten verdienden met de oplichting en de handel in medicijnen werd gebruikt voor een luxe levensstijl. Zo werden hier bijvoorbeeld schilderijen, auto’s en vakanties van betaald. Op die manier probeerden ze het criminele geld wit te wassen.

Onderzoek

Het onderzoek werd gedraaid met een samengesteld team uit meerdere disciplines van de politie. Onder coördinatie van het FINEC (Financieel Economische Criminaliteit)-team werkten collega’s van de Districtsrecherche en digitale rechercheurs aan dit onderzoek. We komen nu naar buiten met het onderzoek omdat we eerst het vermogen van de verdachten moesten traceren. Het vermogen was digitaal weggesluisd. Een dergelijk onderzoek kost tijd. Het onderzoek naar het vermogen is nog in volle gang.