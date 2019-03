De herfst keert terug

Het wordt een kletsnat weekend. Waren de afgelopen weekeinden nog 'zomers', nu keren we terug in de herfst.

Vannacht is het overwegend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima komen uit rond 4°C, maar in een opklaring kan het kwik dalen naar 1°C. Er staat een zwakke, aan zee en op het IJsselmeer matige zuidwestenwind.

Zaterdag overdag blijft het zwaar bewolkt en mogelijk valt er hier en daar lichte regen of motregen. Aan het einde van de avond gaat het in het noordwesten harder regenen. De maximumtemperaturen liggen tussen 8°C op de Wadden en lokaal 12°C in het zuiden. De zuidwestenwind neemt toe naar matig, in de avond aan zee en op het IJsselmeer naar krachtig. Ook komende week blijft het druilerig en krijgen we de zon nauwelijks te zien.