Honderd honden weggehaald bij broodfokker

Inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) hebben op donderdag 28 februari samen met agenten van dierenpolitie IJsselland een grote controle uitgevoerd bij een hondenfokker in de gemeente Deventer. Bij de controle werden tal van misstanden vastgesteld, van het niet hebben van de benodigde papieren tot slechte verzorging en huisvesting van de honden. Als gevolg hiervan zijn 100 honden van verschillende rassen door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in bewaring genomen en werkt het Functioneel Parket Zwolle aan het stil laten leggen van de bedrijfsvoering.

Tijdens de controle zijn alle honden, onder andere Rhodesian Ridgebacks, Labradors, Witte Herders, Jack Russels en verschillende kruisingen hiervan, en hun verblijven nauwkeurig onderzocht. Omdat al snel gezondheidsproblemen werden ontdekt is er een dierenarts bijgehaald. Deze constateerde verschillende honden met onverzorgde en ontstoken wonden, dieren met pijnlijke heupproblemen, onverzorgde en vervilte vacht en afwijkende ontlasting. Uit onderzoek van de ontlasting blijkt dat er honden zijn die Giardia onder de leden hebben, dit is een erg schadelijke darmparasiet. Verder bleek bij grondige inspectie dat de verblijven ernstig vervuild waren en er een sterke ammonialucht hing. Ook de constructie van de meeste verblijven was niet op orde, er staken scherpe delen uit waaraan de dieren zich konden verwonden.

Niet gesocialiseerd

Een tevens ingeschakelde dierdeskundige stelde vast dat het sociale welzijn van alle aanwezige honden zeer slecht was. De honden vertoonden veel stress. Dit bleek uit gedrag als wegkruipen, urineren, braken en afreageren op waterbakken of hekwerk. Bij met name de jonge honden leek geen sprake van enige socialisatie. Veel honden vertoonden grote angst voor mensen. Het uitlezen van een chip bij de honden was in veel gevallen zelfs niet mogelijk.

Eerdere controles

Een controle door de LID een week eerder, op 22 februari, was aanleiding voor deze actie. De inspecteur maakte zich grote zorgen over de omstandigheden waarin de dieren verbleven en hun welzijn. In overleg met het Functioneel Parket Zwolle is toen besloten om een deskundige van de Universiteit Utrecht in te schakelen en een hercontrole uit te voeren met bovenstaande als uitkomst. In augustus 2018 is er bij het bedrijf ook al en een controle uitgevoerd. Er zijn toen maatregelen opgelegd om de situatie te verbeteren die toen grotendeels zijn opgevolgd. Helaas bleek nu dus dat de eigenaar daar niet mee is doorgegaan.