Woning in Breda vernield na conflict

De bewoner kreeg maandagavond 4 maart in een horecazaak in de buurt ruzie met een bekende van hem. Toen dit conflict uit de hand dreigde te lopen, is hij naar huis gegaan. Toen de man iets na 00.10 uur thuis kwam, stonden er niet veel later meerdere personen voor de woning. Hierbij werd het raam in de woonkamer ingegooid met stenen. Een van de daders zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Na een hoop kabaal reden zij vervolgens in een auto weg.

Zoektocht

Meerdere agenten kwamen naar de locatie. In de omgeving werd er gezocht naar de betrokken auto. Tijdens deze zoektocht zijn er twee personen aangehouden middels een BTGV, een Benaderingstechniek voor Gevaarlijke Verdachten. Direct na de aanhouding bleek dat zij niets met het incident te maken hadden. Hierop zijn zij weer in vrijheid gesteld.