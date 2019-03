Onverwachte trend in de marketing: van digitaal naar gedrukt

We leven in het digitale tijdperk en e-marketing leek lange tijd de gedrukte promotie te vervangen maar er is een onverwachte trend in de marketing gaande.

Onlangs werd bekend dat online drukkerij Simian, gevestigd in Westerbroek, zijn vestiging gaat uitbreiden van 2.000 m2 naar 10.000 m2 – een verviervoudiging van de oppervlakte dus. Bovendien berichtten we eerder al dat het bedrijf vorig jaar de FD Gazelle Award won voor snelst groeiende bedrijven in Nederland. Hoe kan het zijn dat deze drukker dan zoveel succes heeft? We constateren een onverwachte trend in de marketing, waar lokale ondernemers hun voordeel mee kunnen doen.

Het succes van online drukkerijen

Tegenwoordig moet de traditionele drukkerij vaak reorganiseren of grotendeels overstappen naar digitale publicatie, waardoor het vaak voorkomt dat drukkerspanden vrijkomen voor andere doeleinden. Aan de andere kant doen online drukkers van promotiemateriaal het nog altijd erg goed, bijvoorbeeld bij ondernemers en eventorganisators. Het is tegenwoordig immers erg snel, goedkoop en gemakkelijk om online je ontwerp in te sturen en brochures te laten drukken door aanbieders als print24. Maar hoe heeft dit soort drukkerijen in onze digitale maatschappij nog zoveel succes? Gingen we niet massaal alles online doen, en dat gedoe met papier overslaan? Het lijkt erop dat we nog niet helemaal klaar zijn om ons drukmateriaal los te laten. Een e-reader of een smartphone zijn handige media, maar toch blijven we nog gedrukte boeken en tijdschriften kopen.

Wouter Haan, oprichter van Simian, licht alvast een tipje van de sluier wat betreft zijn succes: “Het concept was eenvoudig: we gaan online reclamedrukwerk verkopen. Je krijgt vooraf het geld binnen, waarna je de opdracht zo efficiënt mogelijk bij de juiste drukker laat produceren." Bovendien benadrukt hij: "Op die manier heb je volledige controle over de productie. Je kunt sneller en flexibel schakelen en daarmee je klanten beter bedienen." Het lijkt er dus op dat slim inspelen op de online vraag, gecombineerd met een snel en voordelig aanbod de sleutel is. Wel noemt Simian dat het in de toekomst zich steeds meer zal richten op grootformaat drukwerk, wat natuurlijk ook weer een veld apart is. In welke druksector men ook actief is, het is in elk geval altijd zaak om de weg van digitaal naar papier zo goed en effectief mogelijk te laten verlopen, want ook dit wil nog wel eens verkeerd gaan – zoals laatst in Leeuwarden.

De strijd om de aandacht

Er is nóg iets interessants gaande in de wereld van de media en marketing: er lijkt een heuse revival van de gedrukte brochure in opkomst. Online tijdschrift Adformatie beschrijft de terugkomst van deze traditionele vorm van promotie in de context van het digitale reclamegeweld dat ons online plaagt. Met alle berichten die we in onze e-mailinbox, op sociale media, en op websites te zien krijgen is het steeds minder makkelijk om met commerciële berichten op te vallen. Traditionele media zoals tv en radio zijn ook niet meer zo effectief, dus daarmee worden de brievenbus en fysieke ontmoetingsplekken zoals beurzen en evenementen weer interessanter. De klassieke brochure, waarin ooit het hele assortiment werd afgebeeld, heeft wel plaats gemaakt voor een modern vormgegeven alternatief dat eerder met een aantrekkelijk design naar een online omgeving lokt. Dit gebeurt met social media-icoontjes of, steeds vaker, met de bekende QR-codes die men alleen met de smartphone hoeft te scannen om op de juiste plek terecht te komen.

Dit is goed nieuws voor lokale ondernemers, aangezien lokale bedrijven veel gemakkelijker en directer reclame kunnen maken op deze manier. Bovendien pleit de ontwikkeling voor een directere interactie met mogelijke klanten, zoals bijvoorbeeld bij bijeenkomsten of in de openbare ruimte. Uiteraard is de online component daarin echter niet weg te denken. Vorig jaar werd er al gerapporteerd dat online printen in Nederland een groeimarkt is en het lijkt erop dat daar niet snel een einde aan zal komen. De combinatie online en offline interactie lijkt de sleutel tot effectieve marktcommunicatie anno 2019.