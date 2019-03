Man overleden na verkeersongeluk

Een 23-jarige man met de Poolse nationaliteit is maandagavond rond 21.30 uur overleden bij een verkeersongeval op de Westerweg in Heerhugowaard.

Het slachtoffer op de brommer kwam door onbekende oorzaak in botsing met een 51-jarige racefietser uit Schagen. Dit slachtoffer raakte zwaargewond.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Getuigen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. De politie komt graag in contact met een blanke man van ongeveer 30 - 35 jaar. Deze man reed op een donkerkleurige brom- of snorfiets voorzien van een windscherm. Deze man sprak twee meisjes aan die bij de brug stonden te wachten. De man vertelde dat er een ernstig ongeluk was gebeurd. Deze getuige heeft nog niet met de politie gesproken. Wij komen graag met deze man in contact.