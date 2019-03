Mannen rijden met gestolen kluis in auto rond

Kluis in auto

Omstreeks 09.30 uur controleerden medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid een stationwagen, een huurauto met Nederlands kenteken. Tijdens de controle zagen de agenten achter in de auto onder een deken een kluis, een rugzak en een gereedschapskoffer liggen. De drie inzittenden, Litouwers van 29, 32 en 36 jaar oud, ontkenden desgevraagd dat deze spullen van hen waren. Omdat de agenten vermoedden dat deze kluis van diefstal afkomstig was, werden de mannen aangehouden en de auto met goederen in beslag genomen voor nader onderzoek.

Inbraak in Friesland

In de rugzak werden vervolgens allerlei inbrekerswerktuigen zoals breekijzers, handschoenen, zaklampen en een slijptol aangetroffen. Door een specialistisch bedrijf is de kluis dinsdagavond geopend. In de kluis bevonden zich onder andere sieraden, munten en papieren. Met behulp van deze gegevens kwam uit de politiesystemen dat de kluis op 9 maart in een Fries dorp bij een inbraak is weggenomen. Alles uit de kluis gaat weer terug naar de eigenaren in Friesland.

DNA

De 32-jarige verdachte stond ook nog gesignaleerd bij de politie. Hij werd gezocht omdat hij, in verband met een eerdere veroordeling, DNA-materiaal diende af te staan. Daarnaast moest hem nog een vonnis in persoon worden medegedeeld.

Mobiel Banditisme

Het aanpakken van mobiel banditisme staat hoog op de prioriteitenlijst van de politie. De term mobiel banditisme wordt gebruikt voor internationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting en zakkenrollerij.