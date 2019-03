Lichaam 4 jaar vermiste Puttenaar in Luxemburg aangetroffen

In Luxemburg is het lichaam gevonden van de sinds februari 2015 vermiste Puttenaar Henk Grift. Dit heeft de politie zaterdag bevestigd.

DNA-match

Eind februari kwam vanuit de politie in Luxemburg het bericht dat in een stuk bos in het noorden van het land, bij Troisvierges, stoffelijke resten waren aangetroffen. In hun onderzoek naar de identiteit leidde het spoor naar Nederland, waarop zij contact hebben gelegd met de Nederlandse politie. 'Een DNA-match heeft nu bevestigd dat het gaat om de sinds 2015 vermiste Henk Grift uit Putten. Het onderzoek in Luxemburg naar de doodsoorzaak loopt nog', aldus de politie.

Vrijwillig vertrek

De toen 67-jarige Henk Grift verdween op zaterdag 21 februari 2015 van huis. Hij werd kort na zijn vertrek nog gezien in een trein richting Amersfoort, sindsdien is niets meer van hem vernomen. Zowel het basisteam als recherche hebben deze vermissing uitgebreid onderzocht. Alle aanknopingspunten voor onderzoek zijn aangegrepen, maar dat heeft niet voor opheldering in deze zaak kunnen zorgen; de Puttenaar bleef spoorloos. Er waren aanwijzingen in het onderzoek die duidden op een vrijwillig vertrek.

Onderzoek

De familie is inmiddels door politie op de hoogte gebracht van de vondst en wordt over ontwikkelingen in het onderzoek op de hoogte gehouden. De recherche werkt intensief samen met de autoriteiten in Luxemburg. Daar vindt verder onderzoek plaats naar de doodsoorzaak en hoe lang de stoffelijke resten in het bos hebben gelegen.