Utrecht update: 3 doden, 5 gewonden en waarschijnlijk één dader

Maandagochtend 18 maart tussen 10.30 en 11.00 uur heeft op het 24 Oktoberplein in Utrecht een schietincident plaatsgevonden. Daarbij zijn 3 doden en geen 9, zoals eerder door de politie gemeld, maar 5 gewonden gevallen waarvan 3 ernstig. 'Er lijkt sprake te zijn van één dader, deze is nog voortvluchtig', zo meldt de politie maandagmiddag.

Maatregelen na incident Utrecht

Naar aanleiding van een mogelijke terroristische aanslag in Utrecht zijn onder meer de volgende maatregelen genomen. Alle politiebureaus in Nederland zijn extra beveiligd. Dit betekent dat er een bewapende politieagent in de publieksruimte van het bureau aanwezig is. Alle politiemensen die in de publieksruimte aanwezig zijn dragen zware kogelwerende vesten. Ook de politiemensen die op straat zijn ingezet op strategische posities dragen een zwaar kogelwerend vest.

Auto achtergelaten met draaiende motor

Vlak voor het schietincident aan het 24oktoberplein in Utrecht is aan de Amerikalaan bij een carjacking een rode Renault Clio buitgemaakt. De betreffende auto is later met draaiende motor aangetroffen aan de Tichelaarslaan.

Advies gemeente

De politie en de gemeente Utrecht adviseren inwoners van Utrecht om in de stad binnen te blijven en niet naar omgeving Kanaleneiland te gaan. 'Meld iedere verdachte situatie aan de politie via 112', aldus de politie.

Update 15.20 uur: Koffer Den Haag

De ingang van het Tweede Kamer gebouw in Den Haag is rond 15.20 uur afgezet. Een gedeelte van het Plein is ook ontruimd vanwege de vondst van een verdachte koffer die onbeheerd is achtergelaten. Update 15.55 uur: Na onderzoek van de betreffende koffer bleek het te gaan om loos alarm.